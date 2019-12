Suivez les meilleurs moments de Viva for Life sur La Une !

Du 17 au 23 décembre, Viva for Life prend le contrôle des ondes de la RTBF ! Une semaine placée sous le signe de la solidarité à suivre en télévision pour 2 primes exceptionnels et 6 quotidiennes en compagnie d’Anne-Laure Macq et Walid.

Viva for Life en télévision, c’est la vitrine de l’opération ! Pour cette 7e édition, Anne-Laure Macq et Walid reviennent avec enthousiasme et conviction à la présentation des émissions télés. Ils seront au cœur de l’action pour faire vivre les meilleurs moments de l’opération aux téléspectateurs de La Une et les internautes qui suivent le direct sur Auvio.

Les émissions de lancement, le mardi 17 décembre, et de clôture de l’opération, le lundi 23 décembre, sont proposées en prime time sur La Une vers 20h15. Au programme du lancement, les incontournables découverte du cube, l’entrée des trois animateurs, le départ des 144h de direct radio, l’ouverture du compteur… La clôture, moment riche en émotions, sera l’occasion de faire le bilan, de revenir sur le meilleur de la semaine, mais surtout de vivre en direct la sortie des trois animateurs et découvrir le montant final des dons.