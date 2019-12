Suivez les enchères de Viva for Life en direct

Les enchères de Viva for Life sont de retour et pour la première fois, suivez-les en direct sur La Une. Rendez-vous le dimanche 15 décembre à 10h.

A quelques heures du démarrage de l’opération, VivaCité lance la récolte de dons avec l’émission spéciale "Les enchères de Viva for Life". L’année dernière, cette action avait permis de récolter la magnifique somme de 104.200€.

Cette année encore, VivaCité relance la vente de différents objets exclusifs et expériences inédites au profit de Viva for Life. Le dimanche 15 décembre, Fanny Jandrain et Bruno Tummers, mèneront la vente en direct de 10h à 13h sur VivaCité. Nouveauté cette année, l’émissions sera également retransmise sur La Une et sur Auvio.

Disques de platine, d’or ou expériences uniques seront adjugés en direct dans l’émission, après une bataille ultime par téléphone entre les enchérisseurs.