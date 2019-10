Suivez le 18e anniversaire de la princesse Elisabeth en direct sur la RTBF

La Princesse Elisabeth et le roi Philippe. Belga BENOIT DOPPAGNE

Ce vendredi 25 octobre, le Palais royal sera en fête à l’occasion du 18e anniversaire de l’héritière du trône. Une cérémonie officielle qui sera retransmise en direct sur La Une.

A la présentation de cet événement à ne pas manquer, Véronique Barbier qui commentera ce moment à la fois officiel et festif avec ses invités en plateau et avec les deux envoyés spéciaux sur place : Danielle Welter et Sacha Daout.

Au programme

Pour fêter sa majorité, l’héritière du trône de Belgique aura droit à une cérémonie avec des prises de parole, un mini-concert pour violon par Lorenzo Gatto et Sylvia Huang, la présence d’autres jeunes qui fêtent leurs 18 ans ainsi qu’un spectacle de l’école royale de Ballet d’Anvers et une prestation de la chanteuse Blanche.

Avec ses invités, Véronique Barbier évoquera également le parcours de la Princesse Elisabeth : sa formation, son éducation ainsi que ses premiers pas dans la vie publique, dont son tout premier discours public que nous vous invitons à découvrir ici, et le rôle qu’elle sera amenée à jouer à terme comme Reine des Belges. Il sera aussi question du côté inédit de cette cérémonie d’anniversaire.

Parmi les invités en plateau : Martine Dubuisson, journaliste du quotidien Le Soir, Vincent Dujardin, Professeur ordinaire à l’UCLouvain, Patrick Weber, historien de l’art et animateur ("Le temps d’une Histoire" et "C’est pas fini").

Un rendez-vous à ne pas manquer sur La Une, dès 10h00 !