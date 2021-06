Suivez l’Euro 2021 sur les médias de la RTBF ! Découvrez le calendrier des diffusions

L’Euro 2021, ça commence déjà la semaine prochaine ! Que ce soit sur La Une et Tipik en télévision, sur Auvio, sur le site sport ou en radio sur Vivacité, tous vous feront vivre pleinement l’évènement sportif tant attendu de cet été. Ne ratez rien de cet Euro 2021 et découvrez le calendrier détaillé des diffusions !

Au total, ce ne sont pas moins de 51 rencontres auxquelles vous pourrez assister, toutes commentées en direct. Tous les jours, Benjamin Deceuninck et son équipe d’experts présenteront Le Club de l’Euro, le rendez-vous avant et après chaque match pour débriefer et parler l’actualité de nos Diables Rouges.

Le calendrier de programmation des phases finales sera mis à jour sur cet article dans les semaines à venir !

Vendredi 11 juin Match d’ouverture La Une 21h Turquie – Italie

Samedi 12 juin La Une 15h Pays de Galles – Suisse Tipik 17h Danemark – Finlande La Une 21h Belgique – Russie

Dimanche 13 juin La Une 15h Angleterre – Croatie Tipik 17h Danemark – Finlande La Une 21h Pays-Bas – Ukraine