Suivez l’Euro 2021 sur les médias de la RTBF ! Découvrez le calendrier des diffusions et les résultats

Ne ratez rien de cet Euro 2021 et découvrez le calendrier détaillé des diffusions ! Que ce soit sur Auvio, en télévision sur La Une et Tipik, sur le site sport et son mode d'emploi pour ne rien rater, ou en radio sur Vivacité, tous vous feront vivre pleinement l’évènement sportif tant attendu de cet été.