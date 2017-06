Suite et fin de La Forêt

Episode 5

Le soutien-gorge retrouvé au pied de l’arbre est celui de Jennifer. Deux corps sont reconstitués avec les ossements : l’un d’eux est celui de l’une des jeunes filles disparues dix ans plus tôt. L’autre en revanche est plus ancien. L’analyse des ossements laisse penser qu'ils appartiennent à la mère d’Eve Mendel... A Montfaucon, les développements de l’affaire sèment le trouble. Tout le monde soupçonne tout le monde… Entre Virginie et Vincent, rien ne va plus. Océane elle, tente de nouveau de s’enfuir, après avoir laissé une lettre à la mère de Jennifer pour s’expliquer et s’excuser. Eve la retrouve et tente de la raisonner. Mais la jeune fille culpabilise énormément d’avoir entraîné ses amies, Maya et Jennifer et préfère quitter le village. Les caméras de surveillance montrent que Maya a été prise en stop par quelqu’un qu’elle connaissait, forcément quelqu’un du village. Les soupçons se répandent parmi les habitants, jusqu’à ce que le meurtrier se désigne lui-même en voulant cacher des preuves...

Episode 6

Se sachant découvert, le meurtrier de Jennifer a pris la fuite, emmenant Maya avec lui. La chasse à l’homme est lancée, mais la tâche est compliquée : le meurtrier a pris soin de brouiller les pistes pour gagner du temps... Musso, Decker et leurs équipes les retrouveront-ils avant qu’il ne soit top tard… ? Le village de Montfaucon retrouvera-t-il sa sérénité ?