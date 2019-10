La Une rediffuse l'émission 'Non élucidé' consacrée à l'affaire Dupont de Ligonnès

Non-élucidé : Affaire Xavier Dupont de Ligonnès - Bande annonce - 04/09/2019 Nantes, 21 avril 2011. Cinq corps sont déterrés. Ils étaient dissimulés sous la terrasse d'une maison bourgeoise. Ce sont les corps d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses quatre enfants: Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Seul le père, Xavier, manque à l'appel. L'homme, âgé de cinquante ans, devient tout naturellement le principal suspect. Il s'est littéralement évaporé. Sept ans après les faits, Arnaud Poivre d'Arvor et son équipe font le point sur l'enquête et ses multiples rebondissements.