Sttellla : Jean-Luc Fonck est dans Label pour partager ses émotions musicales

Label pour… laBel… gique, laBel… musique ! Label, c’est l’occasion pour les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles de parler émotions, souvenirs, sensations, expériences. En trois minutes, nos artistes préféré‧e‧s dressent leur playlist phare. Quels sont les morceaux qui ont marqué leur carrière ? Entre confidences et découvertes ; la musique se partage, se vit et se transmet. Digne représentant du groupe emblématique de la scène musicale belge, Jean-Luc Fonck a toujours le mot pour rire. Depuis près de 40 ans, l’artiste incarne des chansons toutes plus loufoques les unes que les autres. Humour, jeux de mots, spectacles, Jean-Luc Fonck a des milliers de tours dans son sac et inspiration sans limite depuis la création du groupe en 1978. Sttellla c’est 12 albums, une poignée des best-of et de compilations, dont le dernier Les carabistouilles de Jean-Luc Fonck sorti en 2018.

Jean-Luc Fonck : "Je ne suis jamais allé à un concert de Sttellla" - Vivacité aux Francofolies -... Visionnez gratuitement les vidéos du programme Spéciale Francofolies en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

Le surréalisme à la belge Auteur, chanteur, poète, écrivain, homme de radio et, depuis peu, animateur de C’est archivé près de chez vous (La Trois) : Jean-Luc Fonck sait tout faire. Et toujours avec humour et dérision ! Le covid l’empêche, pour le moment, de remonter sur scène avec son groupe. Mais il en faut plus pour démotiver cet infatigable qui a plus d’un tour dans son sac. En témoignent ses chroniques hebdomadaires dans le 8-9 de Vivacité et son passage dans Label, bien entendu ! Sttellla/Les Tartines - 03/02/2015 Sttellla/Les Tartines

Avec humour, bienveillance et son entrain légendaire, Jean-Luc Fonck est venu faire un tour dans la machine à remonter le temps de Label. L’occasion de revenir sur les temps forts de Sttellla et de nous redonner le sourire. Quelle est la meilleure chanson de Jacques Brel ? La valse à mille temps – Jacques Brel La chanson que vous écoutez en boucle pour le moment ? Back to the farm – Cockney Rebel Le morceau que vous écoutez avant de monter sur scène ? Le générique de la série Chapeau Melon et Bottes de cuir La meilleure chanson des années 80 ? This world of water – New Musik La chanson qui donne le sourire à tous les coups ? Fous ta cagoule – Fatal Bazooka La chanson d’un artiste de la FWB que vous voudriez mettre en avant ? Ça ira – JOANE

Label x Sttellla - Label - Épisode 25 (25/30) - 21/03/2021 Dans Label, les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles nous présentent leurs sources d'inspiration et leurs émotions musicales. Label, c'est aussi un incubateur de jeunes talents. Chaque artiste met en lumière une jeune pousse qui lui est chère et nous fait découvrir les talents de demain.