Stromae revient dans Hep Taxi!

La musique est dans ces gênes au petit Paul Van Haver. Enfant, il apprend le solfège et les percussions à l'académie et chante dans une chorale. Il compose et fait écouter ses sons à son frère Luc, besoin déjà d'avoir son avis.

Dès le début des années 2000, le voilà rappeur avant de prendre pour nom Stromae et d'entamer une carrière solo.

Stromae fait le buzz en 2010 avec "Alors on danse". Les succès s'enchaînent, tournées, concerts... Pour Stromae, difficile de s'arrêter, de souffler... "En 2015, je travaillais 24 heures sur 24. Je ne l'ai pas senti venir (le burn -out). Je m'en veux un peu pour ça ! Mais c'est une bonne leçon !"