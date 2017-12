Star Wars, l'art de la réussite

Robert Iger, DG de Disney, et George Lucas - © Tous droits réservés

En 1986, le bureau effets spéciaux de Lucasfilms ferme ses portes et c'est Steve Jobs qui rachète l'entreprise et crée Pixar. A l'origine de la banqueroute, "Howard...une nouvelle race de héros" (Howard the Duck) un film américain réalisé par Willard Huyck, sorti en 1986.

Le film est l'un des plus grands échecs commerciaux de l'histoire du cinéma. On attribue ce sort au fait que le film n'a pas trouvé son public ; il est fondé sur un comic mal connue de Marvel pour un public cible très flou (un personnage de canard plutôt destiné aux enfant mais plusieurs références sexuelles tout au long du film...).

À l'époque de la sortie, George Lucas, alors lourdement endetté (il venait de dépenser plusieurs millions de dollars pour la construction du Skywalker Ranch), vendit à Steve Jobs sa nouvelle division spécialisée en animation d'images de synthèse, qui deviendra par la suite les fameux Pixar Animation Studios, rachetés à leur tour par Disney en 2006 qui récupère toutes les licences de Star Wars. La collaboration est prolifique et George Lucas, fort d'autres sociétés connexes qu'il a pu garder comme THX Ltd et LucasFilms Animation, fondé depuis, est toujours retombé sur ses pattes.

A la fin de la seconde trilogie, Lucas déclare : " Il est maintenant temps pour moi de passer Star Wars à une nouvelle génération de réalisateurs. J'ai toujours cru que Star Wars me survivrait et je pense qu'il était important de mettre la transition en place de mon vivant ". Ainsi la réalisation de l'épisode VII a été échue au réalisateur J.J Abrams, celle de l'actuel volet VIII à Rian Johnson. La sortie de l'épisode IX est quant à elle déjà prévue pour le 20 décembre 2019 ! Avec J.J Abrams de nouveau aux commandes. Les fans ne sont pas près de s'ennuyer...