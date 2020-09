" Alors on sort ? " le nouvel agenda culturel avec Joëlle Scoriels !

" Alors on sort ? " est le nouvel agenda culturel quotidien de La Une diffusé après le JT de 13h00 et avant le 19h30, présenté par Joëlle Scoriels. La nouvelle capsule de La Une débute ce lundi 7 septembre.

Envie de se faire une expo ? D’aller écouter le dernier artiste à la mode ? De rire grâce au sketch d'un humoriste ? Rien de plus simple… Dès ce lundi 7 septembre, La Une vous propose un nouveau-rendez " Alors on sort ? ".

Tous les jours, après le JT de 13h et avant celui de 19h30, les téléspectateurs pourront prendre connaissance d’une multitude d' activités culturelles proposées dans les jours et semaines à venir.

Bien plus qu’un agenda des sorties, un véritable condensé des meilleures choses à vivre, voir et découvrir à Bruxelles et en Wallonie. Tous les samedis, les téléspectateurs de La Une retrouveront la pétillante Joëlle Scoriels pour un résumé de ces moments forts à ne pas manquer.