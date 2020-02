Obligé de se cacher , le petit alien sort dès qu’il le peut de sa caverne à la découverte de ce nouveau monde en observant en catimini les habitants et leurs habitudes.

C’est ainsi que Sonic va se retrouver sur notre planète Terre , plus précisément à Green Hills une petite bourgade des États-Unis.

Venu d’une contrée lointaine, Sonic est un petit hérisson tout bleu chaussé de baskets et doté de pouvoirs extraordinaires , dont celui de se déplacer à une vitesse vertigineuse. Convoités, ces pouvoirs lui valent d’être menacé . Heureusement, l’aigle Longue Serre qui a toujours veillé sur lui va l’aider à semer ses poursuivants grâce à des anneaux magiques ; anneaux qui permettent en cas de danger de passer dans une autre dimension .

Du jeu vidéo au film de cinéma

« Sonic Le Film »… Retour vers le futur. - © Paramount Pictures

De Lara Croft à Angry birds ou Pokémon et de Lego à Playmobil, on ne compte plus les films inspirés de jeux qu’ils soient virtuels ou bien réels.

C’est au tour de Sonic le hérisson d’avoir son univers (librement) transposé au cinéma.

Apparu en 1991, ce jeu édité par SEGA et ce personnage mascotte ont été développés pour concurrencer Nintendo et son emblématique Mario le plombier.

Le succès est planétaire pour ce héros tout bleu (en référence à la couleur bleue du logo SEGA) capable de se déplacer à la vitesse de la lumière et qui pour attaquer ses ennemis se met en boule.

Jeff Fowler, à qui l’on doit cette adaptation cinématographique et dont c’est le premier film est un fan absolu de Sonic. Spécialiste en effets spéciaux, on lui doit ceux de " Max et les Maximonstre ", film de Spike Jonze.