Solène Hebert (Demain nous appartient) rejoint Jean-Luc Reichmann dans "Leo Mattei"

Du haut d’une falaise, dans les calanques de Cassis, des ados défient la mort en se jetant dans le vide. Or ce jour-là, Hugo Delage saute mais ne remonte pas à la surface… Le commandant Leo Mattei et Olivia arrivent aussitôt sur place. En effet, beaucoup de zones d’ombre entourent cette mort : la victime avait le vertige et une légère malformation cardiaque : il évitait les sensations fortes. Que s’est-il passé ? Pour sa mère, c’était un adolescent fragile, très sensible, facilement manipulable. Quelqu’un aurait pu le forcer à sauter ?

Cette première enquête va permettre à Mattei de se rapprocher d’une amie de longue date Karine Diparma (Florence Pernetl) la mère de Lucas (Lenni Kim) un ado proche de la victime. Des sentiments naissants sèment le doute dans son esprit.

Le 15 février, la deuxième enquête va confronter Mattei face à un jeune autiste qui a été témoin d’un meurtre. Le père (Sagamore Stévenin) de ce jeune garçon tient sa famille sous sa coupe et même sa femme Alice. Pas de répit pour Leo Mattei.

Eloïse est assignée à résidence en centre éducatif fermé… il faut qu’elle ait un comportement irréprochable car elle risque la prison comme le sait Mattéi. Le souci c’est qu’Eloïse vit mal sa condamnation et reste incontrôlable.