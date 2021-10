Soirée spéciale Louis de Funès : (re)découvrez le Corniaud, la comédie farfelue devenue culte !

Se replonger durant toute une soirée dans l'univers farfelu et drôlissime de Louis de Funès, cela vous tente-t-il ? Si oui, c'est parfait ! La Une vous a concocté une soirée en compagnie de l'acteur qui a marqué d'une trace indélébile le cinéma français. Ce vendredi 29 octobre, le Corniaud sera diffusé à 20h45 en TV et sur Auvio. La comédie sera suivie du documentaire La folle aventure de Louis de Funès dans le cadre de votre programme 100% historique Le temps d'une Histoire présenté par Patrick Weber. Les aventures de Rabbi Jacob, Fantômas, Le gendarme de Saint-Tropez... On ne compte plus la série de films cultes portés par Louis de Funès et rediffusés à foison depuis leur sortie. Le Corniaud ne fait pas exception. Près de 60 ans après sa première diffusion (1964), le film reste un classique de la comédie franco-italienne. Réalisé par Gérard Oury, le Corniaud est un avant triomphe de la Grande Vadrouille qui sortira deux ans plus tard. Les points communs de ces deux comédies ? A l'affiche : le duo légendaire de Louis de Funès et de Bourvil et également un énorme succès dans les salles obscures. En effet, à sa sortie, le Corniaud réalise une recette de près de 11 millions d'entrées au cinéma. Le film sera également lauréat de nombreux prix dont celui du meilleur scénario au Festival International du film de Moscou (en 1965).

Rappelez-vous : c'est l'histoire de Léopold Saroyan (de Funès), un trafiquant de drogue peu commode. Il croise sur son chemin un certain Antoine Maréchal (Bourvil), un homme honnête et un peu benêt. Il n'en fallait pas plus : Saroyan utilise la bonté de cet homme pour emmener de Naples à Bordeaux une Cadillac remplie d'héroïne. Sur leur route, ils rencontrent de nombreuses péripéties et personnages : Mickey dit " le bègue " (alias Venantino Venantini), Ursula, l'auto-stoppeuse interprétée par l'immense Beba Loncar ou encore Gina jouée par Alida Chelli.

Un duo mythique : Bourvil et de Funès

Son succès, le film le doit en partie au duo mythique qui rythme l'histoire : Bourvil et Louis de Funès. Ensemble, ils partageront pas moins de 18 films, dont le Corniaud. Lorsqu'ils se rencontrent sur le tournage du film Poisson d'avril en 1954, ils sont tous les deux des étoiles montantes du cinéma français. Si à l'écran, leur complicité offre au public de nombreuses scènes d'anthologies, l'entente au point de départ est plus que cordiale, les deux compères ayant un peu de mal à s'apprivoiser à cause de leur personnalités très différentes. Dans Le Corniaud (1964), près de dix ans après La Traversée de Paris, Gérard Oury réunit une vedette populaire, Bourvil et un célèbre second rôle, Louis de Funès. D'un côté, le premier est apprécié par le public et la critique pour ses rôles de "benêt" et de "brave homme". De l'autre côté, le second est apprécié pour son jeu d'acteur reposant sur sa gestuelle et ses mimiques poussées à outrance. Ses épisodes colériques représentent sa marque de fabrique.

Des répliques cultes qui seront reprises... dans une série US !

Les répliques du film le Corniaud sont devenues cultes. Parmi celles-ci, figure celle de Bourvil : "Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien forcément".

Saviez-vous que la réplique a été reprise dans d'autres films français et internationaux ? En effet, elle apparaît dans Taxi 2 (2000) ou encore dans la version française de la série américaine NCIS : enquêtes spéciales (épisode 11 de la saison 2). Plus surprenant encore : dans le 33ème album d'Astérix Le ciel lui tombe sur la tête, Albert Uderzo fait un petit clin d'oeil à Bourvil. Lorsque le vaisseau des Tadsylwiniens ordonne au Nagma de partir après avoir cassé son vaisseau, le chef Nagma dit : " Oui, mais elle va moins bien marcher maintenant ! ". Vous l'aurez compris : le Corniaud a marqué l'histoire du cinéma français et s'est fait une place de choix dans la pop culture et le monde du 7ième art. Le Corniaud est à retrouver ce vendredi 29 octobre sur la Une à 20h45 en TV et sur Auvio . La comédie sera suivie du documentaire La folle aventure de Louis de Funès (disponible aussi sur Auvio) à 23h00 dans le cadre de votre programme 100% historique Le temps d'une Histoire présenté par Patrick Weber .