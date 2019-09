Paris, 1963. Etienne Lomel et sa femme Louise forment un couple ordinaire, travaillant tout deux pour l'imprimerie-papeterie qui leur appartient. Mais voilà qu'Etienne est pris de violentes douleurs à l'estomac après chaque repas. Bientôt, un autre mal le ronge, lorsqu'il se rappelle des premières années avec Louise. En ce temps-là, il était son amant avant de devenir son époux, à la mort de Guillaume, le premier mari de Louise. Et si Louise essayait de l'empoisonner? Ou bien n'est-ce qu'un délire de personne malade qui le ronge?

Le siècle de Simenon l 22h40

Soirée spéciale "Georges Simenon" sur La Une en compagnie de Patrick Weber - © Tous droits réservés

Simenon a écrit 260 livres, dont 72 Maigret. De nombreux documentaires ont été consacrés à sa vie et son œuvre. Mais pour la première fois ici, on y découvre sa vision du monde, qu’il s’agisse de littérature, de politique, d’actualité ou tout simplement de la vie quotidienne des petites gens, univers dont il était issu. Simenon y raconte sa vie, son métier de journaliste et sa carrière d'écrivain. Il y parle des femmes. Il énonce ses points de vue sur la morale, les classes sociales, raconte son observation attentive du genre humain, son écriture romanesque. Il évoque sa relation difficile avec son milieu social, et plus particulièrement sa mère. A travers des archives, des photos, des documents et des extraits de films tirés de son œuvre, " Le siècle de Simenon " ne donne pas seulement à voir mais aussi à entendre Simenon raconter son siècle. Sa voix commente les images de son époque qui défilent à travers son seul regard.