“Sex and the city” : une représentation de femmes libérées qui (a) fait du bien !

En évoquant sans pudeur la sexualité de quatre copines célibataires à New-York, “Sex and the city” a révolutionné la sexualité féminine à la télévision. C’était osé, cru, et très drôle mais surtout, les femmes se sont enfin reconnues dans ce quatuor dévergondé qui assumait leurs fantasmes les plus fous et qui abordait sans complexe la masturbation féminine, la fellation et la sodomie (entre autres). Une représentation de femmes libres, indépendantes et décomplexées qui a fait beaucoup de bien et qui continue à avoir un impact aujourd’hui.