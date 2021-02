Semaine spéciale Saint-Valentin : Découvrez la programmation de la RTBF !

Face aux millions de cœurs en berne toujours en quête d’âmes sœurs, l’âge d’or d’internet semble presque appartenir au passé. Si les jeunes continuent massivement de chercher sur Tinder des sexfriends d’un soir, les déçus de la toile se retournent désormais de plus en plus vers les agences matrimoniales. Leur retour en force étonne. Pourtant, ici, aucun faux profil ou risque d’arnaque. Les soirées et rencontres organisées ont mis le virtuel au tapis. Et parfois, l’amour, le vrai, est bel et bien au bout du chemin.



À découvrir dans Doc Shot ce jeudi 11 février sur la Une à 22h15 !