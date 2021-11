Séance VIP – "Le prénom" avec Patrick Bruel

Dans cette nouvelle Séance VIP, retrouvez Patrick Bruel dans une comédie à mourir de rire sur un thème un peu particulier : le choix des prénoms de nos enfants.

Vincent, incarné par le célèbre chanteur, est un homme dont tout lui réussi. La quarantaine triomphante, il est sur le point de devenir papa pour la première fois.

Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance et, en attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Le prénom de l’enfant devient le déclencheur d’une suite de dérapages affolants dans cette soirée où les répliques mythiques fusent. Les révélations et conflits explosent lors de cette soirée entre famille et amis.

Les acteurs sont très convaincants et font pour beaucoup à la réussite de ce huis clos férocement drôle !

Retrouvez le film "Le prénom" lors de la séance VIP de ce lundi 22 novembre à 20h40 sur La Une.

