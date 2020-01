Score d'audience exceptionnel pour le documentaire "Ni juge, ni soumise"

C’était évident, vous ne pouviez pas manquer les aventures de l’atypique et excentrique juge d’instruction Anne Gruwez. Vous aimez les enquêtes criminelles, auditions de témoins et visites de scènes de crime. D’ailleurs sur Facebook vous avez été très réactif et impatient de visionner ce film. Ingrid commentait : "J’adore cette juge, elle a un cœur énorme. Certain que je serai au rendez-vous". Stéphanie publie :" C’était génial ! Quelle grande dame, et quelle patience ! Femme très humaine avec un humour bien trempé".