Sandrine Quétier dans la série à succès "Meurtres à..."

Dans “Meurtres dans le Jura”, elle se glisse dans le personnage d’Anna Buisson, 44 ans et capitaine de Gendarmerie à Moirans. Elle va enquêter sur la mort d’une guérisseuse retrouvée morte chez elle et recouverte de pétales blancs. Des pétales qui sont la signature de la " Dame Blanche ", une légende de fantôme supposé hanter les abords du lac de Vouglans depuis l’engloutissement du village et la mise en eau du barrage.

A ses côtés, Pierre-Yves Bon incarne une vedette (Eymeric Tournaut) de la Section de Recherches de la gendarmerie de Lyon venu prêter main-forte. Il est le petit-fils de la victime. Petit bémol entre les coéquipiers ? Ils se détestent depuis de graves différends entre leurs deux familles. Les Tournaut ont causé la ruine de la famille d’Anna au moment de la construction du barrage et poussé son père au suicide.