Rocketman : un biopic flamboyant

En 2012, lors de la préparation du biopic, Elton avait évoqué Justin Timberlake pour jouer son rôle. C’est ensuite Tom Hardy qui est choisi pour un tournage qui devait débuter en automne 2014. L’histoire fait que Taron Egerton est finalement annoncé pour reprendre le rôle principal.

L’acteur se retrouve bien loin de l’univers de Kingsman puisqu’on le retrouve sur des notes de paillettes et d’extravagance. Le comédien pose sa propre voix sur les chansons d’Elton John, dont certaines sont prises directement en live comme Your Song ou encore I’m Still Standing. Il est dirigé par Dexter Fletcher, le même réalisateur qui avait terminé Bohemian Rhapsody lorsque Bryan Singer avait quitté le tournage. À l’écran, nous pourrons aussi retrouver Jamie Bell, Bryce Dallas Howard et Richard Madden.