"Robuste", le prochain film de Gérard Depardieu présenté à Cannes

Pour son premier film, Constance Meyer a voulu donner à Gérard Depardieu un rôle inspiré par l’image que renvoie l’acteur lui-même . Il incarne Georges, un acteur sur le déclin, désabusé et ronchon mais tendre et touchant . Il partage l’affiche Déborah Lukumuena , révélée dans Divines en 2016. Elle y incarne Aïssa, la garde du corps de Georges, une femme au caractère posé mais ferme . Deux personnalités opposées au premier regard, mais entre lesquelles un lien unique va se tisser. La sortie de Robuste est prévue pour cette année.

En attendant la sortie de Robuste, La Une vous propose de retrouver Gérard Depardieu dans un tout autre contexte. Après avoir découvert il y a quelques semaines Entre vents et marées, la genèse de la série sous forme de téléfilm, vous pourrez (re) découvrir Philippe Muir, le premier épisode de la série Capitaine Marleau sorti en 2015. Comme dans Entre vents et marées, l’ADN de la série est déjà établi et respecté puisque la réalisatrice Josée Dayan s’offre un invité de marque avec Gérard Depardieu dans la peau de Philippe Muir, le chef d’une entreprise de poids lourds. Le Capitaine Marleau est appelée à enquêter à propos du meurtre d’une comptable dans les locaux de cette entreprise. En plus de Gérard Depardieu, Corinne Masiero partage l’affiche de ce premier épisode avec Hélène Vincent (La vie est un long fleuve tranquille) ou encore Jean Benguigui.

Rendez-vous ce samedi 17 juillet à 20h55 sur La Une, ainsi que ce dimanche 18 juillet à 10h40 !

Ce programme est également disponible en audiodescription et en version sous-titrée.

►►► Retrouvez les épisodes de Capitaine Marleau sur Auvio. Philippe Muir sera disponible en replay jusqu’au samedi 24 juillet.