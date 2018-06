Revoir les épisodes 7 et 8 de Champion gratuitement

La célébration de la fin de ses TIG a un goût amer pour Souli qui décide de racheter l'Union Sportive mais de raccrocher les crampons pour enfin s'occuper des siens. En outre, El Magnifico soupçonne Fab et Kirsten de coucher ensemble et son meilleur ami quitte la villa suite à une dispute. Toujours sous le choc du départ d'Annick, Fab se laisse néanmoins convaincre par Kirsten de tourner la page et de s'envoler pour New York avec son tube sous les bras. A Studio Foot, Lavache devenu chroniqueur résident se rêve calife à la place du calife. Première cible : son concurrent direct, Benjamin Deceuninck. Agnès fait découvrir la forêt de Balnon à Souliman, à la retraite, qui se prête au jeu (de rôle) et s'y trouve évidemment un nouvel adversaire : Hervé ou plus précisément Gorgonthe le destructeur ! Pendant ce temps, Sarah quant à elle a de sérieux soupçons sur Kirsten et le Fisc passe à l'action.

Champion S01 E08

Abandonné, ruiné et terré dans sa villa vide, Souli n'est plus que l'ombre de lui-même et sombre dans l'alcool et une douce folie. Lavache, viré, au chômage et désavoué cherche encore et toujours le scoop et il décide de débusquer Souli de sa tanière. Mais El Magnifico, aidé de son dernier et plus fidèle ami, son ballon Jako, en a décidé autrement et les choses ne vont pas tourner comme Lavache le pensait. Mais le salut de Souliman Romeyda pourrait bien venir de son ennemi juré et les portes de la rédemption se sont peut-être ouvertes pour l'orgueilleux footballeur.