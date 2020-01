Retrouvez les 2Be3, Patrick Bruel et “Hélène et les garçons” le temps d’une soirée dans le documentaire “La story des années 90”

Les années 90 ce sont aussi la naissance des boys band comme Alliage et G-Squadet. Les 2Be3 ont balancé leur corps devant leurs groupies surexcitées. Mais derrière ce spectacle un peu kitsch, il faut surtout retenir le montage "marketing" de ces teams musclés. Dans le reportage vous découvrirez que le destin de certains membres de ces groupes s’est terminé de façon tragique.

Le documentaire va mettre en exergue un autre phénomène de société du début des années 90. Il s’agit des sitcoms français où de jolis garçons bien élevés rencontrent de belles jeunes femmes. Ces séries souvent low-cost s’appellent "Premiers baisers" ou "Hélène et les garçons" et elles vont conquérir le cœur de nos ados. Sébastien Roch alias “Cri-cri d’amour” dans Hélène et les garçons s’essaye à la chanson. En 1994, alors que le succès lui sourit, il décide de disparaître du jour au lendemain. Pourtant Sébastien a toujours voulu faire de la musique mais il a vu son travail étouffé par le succès de son personnage.