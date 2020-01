Retrouvez Aurélien Wiik du “Le bazar de la charité” dans votre téléfilm policier

Dans ce policier on retrouve un duo d’enquêteurs plein de charme incarné par Annelise Hesme (Izia Moreno) et Aurélien Wiik (Maxime Fabre). Annelise était le personnage principal de la série médicale française “Nina” pendant 6 ans. Aurélien, on a pu l’apercevoir dernièrement dans “Le Bazar de la Charité”, la série à succès se déroulant à la fin du 19e siècle et qui a emballé des milliers de téléspectateurs.