Retour sur l'année 1973

Cette semaine, Élodie de Sélys fait un bond de 34 ans en arrière pour arriver en 1973 et elle a déterré de vieux souvenirs.

En 1973, on interdit toute circulation à bord de véhicules motorisés, on parle de féminisme et d’homosexualité, on a Claude François à Rocourt et Polnareff à Forest National, les Rolling Stones sont en tournée en Europe, Jane Birkin et Serge Gainsbourg s’expriment dans une interview exclusive et on retrouve les coulisses des cascades de Bebel dans " Le Guignolo à Venise ".

Côté toile, Louis de Funès nous embarque avec lui dans " Les Aventures de Rabbi Jacob " et on découvre " Mais où est donc passée la septième compagnie ? " alors qu’en musique, c’est l’amour qui a la cote, notamment dans les titres de Michel Sardou " La maladie d’amour ", de Pierre Groscolas " Lady Lay " et de Jonnhy Hallyday et Sylvie Vartan " J’ai un problème ".