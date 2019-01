Retour de Max & VÉNUS en février sur le web

Fort de son succès sur les réseaux sociaux et sur Auvio, Max & VENUS fait peau neuve. La page Facebook de l’émission est la 4ème page des émissions de télévision de la RTBF, après Le Grand Cactus, The Voice et On n’est pas des Pigeons, plusieurs séquences ont dépassé le cap des 500.000 vues voire pour certaines le million ! Le compte Instagram rassemble plus de 8.000 followers réunis en à peine 5 mois.

A partir de février, Max et Fanny ainsi que l’équipe qui la produit va se lancer dans un nouveau défi qui correspond à la volonté de la RTBF d’écouter ses publics et de confirmer une offre locale, digitale et originale.

Rendez-vous dès le mois de février pour découvrir cette nouvelle formule " digitale first " ! Au menu : des recettes évidemment, des tutos, des bonus et surtout beaucoup de rires et de délires, bref, tous les ingrédients qui font le succès de notre duo déjanté !