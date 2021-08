Rentrée RTBF : Quels sont les nouveaux visages de vos émissions ?

Après le départ de Julie Morelle du JT afin de lancer sa nouvelle émission Déclic , les présentateurs se relayent la place. Entre Laurent Mathieu, Véronique Barbier et Sacha Daout , les trois présentateurs sont là afin de présenter le journal télévisé.

Qui dit rentrée, dit changement, et nous ne parlons pas seulement des nouveautés dans les émissions, mais des nouveaux visages qui vont vous les présenter.

Ce n’est plus un secret, Justin Katz attend un heureux événement, lors de son congé de maternité, c’est Ophélie Fontana qui se fera un plaisir de la remplacer dans l’émission "Investigation" pour toujours plus d’enquêtes et de reportages captivants.