Rendez-vous en 1994

Cette semaine, Elodie de Sélys a balayé l’année 2004 et a fait de jolies trouvailles, telles les coulisses du tournage du Clip de " Ziggy " de Céline Dion, la mise sur pied du projet des premières francofolies à Spa, une rencontre de Patrick Bruel avec ses fans, le concert de Johnny Hallyday dans une petite salle bruxelloise, le mariage de Lisa-Marie Presley et Michael Jackson.

Côté télé, c’est la première apparition de Blabla, c’est Michel Lecomte et Marc Delire qui chantent pour Roger Laboureur, accompagnés de Francis Cabrel mais aussi une visite dans les coulisses des émissions françaises, Taratata et Sacrée soirée.

En musique, ce sont les succès de I am, " Je danse le mia " , " Sensualité " d’Axelle Red, " Sûr et Certain " de Tonton David et le premier tube de Gérald de Palmas " Sur la route " alors que l’on va voir au cinéma, " The mask ", " Le Roi lion ", " Un indien dans la ville " et " Forrest Gump ".