Recette et produits du terroir de Gouvy : "les vôtes al rapèye"

Faites cuire les lardons dans une poêle avec du saindoux et réservez-les dès qu’ils sont cuits.

Épluchez les pommes de terre et râpez-les. Presser-les pour enlever le jus

Mélangez les pommes de terre avec les œufs le lait et la farine. Petit plus, ajouter un peu de bière Lupulus Assaisonnez d’une pincée de sel, de poivre.

