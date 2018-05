Raphaël Charlier : "Lavacceri a les dents qui raient le parquet !"

Vous interprétez le rôle de Patrick Lavacceri, un journaliste prêt à tout pour le buzz, comment d'autre le qualifieriez-vous ?

"Poliment, je dirais que c'est un arriviste : c'est clairement le genre de gars qu'il ne faut pas précéder dans les escaliers parce qu'il serait prêt à vous pousser pour prendre votre place. Le type a les dents qui raient le parquet."

Comment vous-êtes vous préparé à ce rôle ?

"J'avais quelques inspirations mais je ne citerai pas de noms : juste que ce sont deux Belges et un Français qui m'ont inspiré (rires). Plus sérieusement, j'ai assisté à deux-trois émissions de La Tribune. J'ai été dans les coulisses pour me familiariser avec le vocabulaire du foot et voir comment eux agissaient sur le plateau. Ce n'est pas la même chose quand on regarde à la télé ou quand on est sur le plateau. A côté de ça, j'ai aussi regardé de nombreuses autres émissions de foot."

La série Champion ne s'adresse toutefois pas qu'aux footeux...

"Exactement ! C'est comme : il ne faut pas être fan de meurtres pour regarder Dexter, ou il ne faut pas vivre en coloc' pour regarder Friends... Il ne faut donc pas forcément être fan de foot pour regarder Champion ! Ce qui arrive à Souli aurait très bien pu lui arriver dans un autre contexte. Le foot sert de prétexte."

Outre Champion, vous avez également fait quelques apparitions dans Unité 42 et Ennemi Public. Qu'est-ce que les séries belges vous évoquent ?

"Je trouve les séries belges super ! C'est génial que la Belgique puisse faire des séries de qualité qui s'exportent et qui gagnent des prix. Il y a quelques années, on n'osait même pas penser jouer dans cette catégorie ! On s'est enfin aventuré sur ce terrain. Comment ne pas adhérer à ça ? Il faut que ça continue."

En quoi le tournage d'une série est différent d'un tournage au cinéma ?

"Le timing est différent ! Là, on avait 4 mois pour faire 10 épisodes de 52 minutes alors qu'au cinéma on a parfois beaucoup plus de temps pour faire un film de moins de 120 minutes. Il faut savoir enchaîner les scènes et surtout savoir passer d'un épisode à l'autre. On travaille en fonction des décors, ce qui fait qu'on peut tourner une scène pour l'épisode 2 et pour l'épisode 4 ou 6 dans la même heure. Il faut sans cesse savoir où on en est exactement dans l'histoire."

De nouveaux projets de prévus maintenant que la diffusion de Champion a débuté ?

"J'ai écrit un court-métrage avec mon ami Olivier Legrain, qui est le co-scénariste de Dikkenek. On essaye que le projet aboutisse petit à petit... Sinon, la radio me tente toujours !"