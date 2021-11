[QUIZ] Les Associés du Week-end : Êtes-vous incollable en Blindest ?

Chaque samedi et dimanche à 18h30 sur La Une, Sara de Paduwa vous donne rendez-vous pour jouer et chanter avec "Les Associés du Week-end".



Si vous êtes des adeptes de l’émission et de nos quiz, c’est que la musique n’a certainement plus aucun secret pour vous.

Alors cette semaine, nous avons décidé de vous mettre au défi en vous proposant un Blind-test spécial "Let’s Dance".

Alors montez le son ou sortez les écouteurs si jamais vous êtes dans le train.

Quoique… Vous pourriez mettre une chouette ambiance dans le wagon.



Allez, c’est parti !