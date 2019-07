Quiz : êtes-vous prêt pour le Tour de France 2019 ?

Alors que les coureurs du 106e Tour de France s’apprêtent à sillonner la Belgique et la France dès le 6 juillet prochain, la RTBF vous a concocté une programmation exceptionnelle consacrée à la Grande Boucle !

Rendez-vous devant La Une le jeudi 4 juillet dès 17h pour la présentation des équipes, ainsi que les 21 étapes qui suivront. On continue de vibrer au rythme du Tour dès 20h20 avec trois documentaires événements : "Au tour des Belges" (inédit) raconté par Rodrigo Beenkens, "Sur les traces d’Eddy Merckx" à 21h25, et on termine cette grande soirée avec "La Grand-Messe" à 22h35 qui suit les mordus du Tour.

En attendant, testez vos connaissances sur la compétition !