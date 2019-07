Qui sont les finalistes de Grillmasters ?

Ce mardi, les candidats devaient s'affronter lors de la demi-finale de Grillmasters ! Pour cette avant dernière émission, Sofie Dumont et Benjamin Laborie ont convié les cinq derniers duos de candidats à Faimes, chez Manu Laruelle, éleveur de blanc bleu belge. Dans cette ferme, les candidats ont dû réaliser un hamburger ! D'origine allemande, mais emblématique aux Etats-Unis, l'hamburger de nos candidats ne devait pas être basique. Ils devaient tous apporter leur touche et leur assaisonnement personnel ! Après avoir fabriqué leur burger avec les morceaux de viande de leur choix, les chefs ont déguster leurs mets afin d'élire les deux meilleurs duos.

Si l'exercice du burger était plutôt simple pour certains, d'autres ont rencontrés quelques difficultés... comme Christophe et Michael ! Jacques et Cynthia ont, eux, décidé de réaliser également le pain de leur hamburger et de le cuire au barbecue. Ces derniers ont eu raison d'oser puisqu'ils ont dû affronter Guillaume et Mathieu pour l'épreuve du burn-out d'immunité !

Ce sont finalement les deux frères, Guillaume et Mathieu, qui ont remporté cette épreuve et qui ont directement été qualifiés pour la grande finale de Grillmasters !