Qui sont Julie Gayet et Bruno Debrandt, amants tumultueux dans "Soupçons" ?

Une passion interdite sous fond de disparition mystérieuse, telle est l’intrigue de "Soupçons", votre nouvelle série coproduite par la RTBF.

Mettant en scène Julie Gayet et Bruno Debrandt, ce thriller saisissant nous plonge dans les vies entrecroisées de Victoire et Florent, amours de jeunesse qui se retrouvent bien des années plus tard alors qu’ils sont tous deux en couple. Cédant à leurs sentiments, tout bascule quand la femme de Florent vient à disparaître…

Mené tambours battant par un duo charismatique, "Soupçons" se dévore au rythme de deux épisodes chaque dimanche sur La Une. Mais avant d’aller plus loin dans cette histoire palpitante, découvrez qui se cache derrière nos amants tourmentés…