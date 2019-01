Qui sont ces hommes armés pour tuer ?

Le 24 mai 2014, c’est un véritable carnage. 4 personnes sont exécutées froidement au musée juif à Bruxelles. Tout le monde pense à un acte antisémite. L’œuvre d’un loup solitaire. Et pourtant… Cette première frappe en Europe est revendiquée par le tueur au nom du futur groupe terroriste Etat Islamique. Est-elle annonciatrice des attentats de Paris et Bruxelles ?

Le tueur présumé s’appelle Mehdi Nemmouche, un franco – algérien de 29 ans. Depuis plus de 4 ans, malgré des preuves accablantes, il clame son innocence. Devoir d’enquête dresse le portrait surprenant et retrace le parcours étonnant de l’accusé. Des témoins parlent pour la première fois de son enfance abandonnée, de sa délinquance et de sa radicalisation. Mehdi Nemmouche était prêt à commettre un attentat. Il y a eu des signaux d’alerte. Comment a-t-il pu échapper aux radars ?

Grâce à des photos et des documents inédits, Devoir d’Enquête révèle les moments forts de l’enquête. A la veille d’un procès historique, le tueur présumé le sait, il risque la perpétuité. Avec ses avocats, il tentera de semer le doute dans l’esprit des jurés.

Un Devoir d’enquête de Martine Ernst et Bernadette Saint-Rémi