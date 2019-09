La chanteuse et comédienne Jenifer se serait mariée en Corse dans le plus grand secret, avec son compagnon Ambroise Fieschi. Décidément, tout roule pour Jenifer. Alors qu’elle est à l’affiche de la nouvelle série co-produite par la RTBF “Le temps est assassin” et que son dernier album " Nouvelle page " cartonne, Jenifer vient de dire “oui” à Ambroise, l’homme de sa vie.

Après Maxim Nucci (le père de son fils Aaron), Pascal Obispo et Thierry Neuvic (le papa de son petit dernier, Joseph) ; Jenifer est visiblement “prête à aimer vraiment”. Car c’est la première fois que la chanteuse, qui jusqu’ici attendait “l’amour, la douceur et la fièvre”, se marie. Et elle l’a fait dans la plus grande discrétion, dans un petit village Corse de 500 habitants, loin des flashs des paparazzis (d’ailleurs, aucunes photos du mariage ne circulent). Mais si les tourtereaux ont choisi cet endroit, c’est aussi parce qu’ils y sont tous deux originaires ! En effet, Ambroise Fieschi est un restaurateur corse apprécié dans la région. Âgé de 35 ans, cet ancien pilote de rallye gère désormais “L’Albert 1er”, un établissement réputé au cœur d’Ajaccio. Un ancrage de plus sur “son île de cœur” pour la chanteuse…

Le temps est assassin : la suite ! Qui est Ambroise Fieschi, le nouveau mari de Jenifer ? - © Tous droits réservés Co-produite par la RTBF et adaptée du livre à succès éponyme de Michel Bussi, la mini-série “Le temps est assassin” qui fait décoller la carrière de comédienne de Jenifer se poursuit sur la RTBF ! La mini-série compte 8 épisodes en tout, diffusés à raison de 2 épisodes par dimanche. Après avoir savouré les épisodes 1 et 2, rendez-vous ce dimanche 1er septembre à 20h50 sur la Une pour les épisodes 3 et 4.

En plus de Jenifer, on y retrouvera évidemment Mathilde Seigner dans le rôle de Clotilde, qui cherche désespérément à découvrir la vérité sur l’accident tragique qui a coûté la vie à son frère et à ses deux parents en Corse alors qu'elle avait 16 ans. Car lorsqu’elle revient sur les lieux du drame 25 ans plus tard avec son mari et sa fille, Clotilde reçoit une lettre de sa mère Palma… présumée morte dans l’accident. ► Un thriller passionnant à ne pas manquer ! "Le temps est assassin" - teaser ép. 3 et 4 - 26/08/2019