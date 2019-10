"Questions à la Une" et "Devoir d’enquête" quittent les antennes de la RTBF

Plus

Clap de fin pour les émissions "Devoir d’enquête" et "Questions à la Une"… pour mieux renaître sous une nouvelle forme ! Il va y avoir du changement à la RTBF en 2020.

Courant 2020, une nouvelle page s’ouvrira pour l’investigation à la RTBF. Les émissions présentées par Malika Attar pour le judiciaire et par Laurent Mathieu pour tout ce qui concerne la société laisseront place à une cellule dédiée aux enquêtes d’investigation. Ces enquêtes seront désormais diffusées sur l’ensemble des plateformes linéaires et digitales de la RTBF pour partager les informations révélées par la cellule et provoquer les débats nécessaires dans la société.

Cette nouvelle cellule s’appuie sur la longue expérience d’enquête des journalistes de la chaîne publique. Elle compte notamment sur l’expertise de la rédaction, des équipes de "Devoir d’enquête" et de "Questions à la Une". Cette cellule, dans la phase transitoire, est gérée par une équipe d’édition et de production composée de :

Justine Katz, chef de projet ; Sébastien Nollevaux, producteur ; Sylvie Chevalier, éditeur ; et François Lizen, éditeur.

Cette cellule Investigation inédite est actuellement en cours de finalisation par nos équipes. Affaire à suivre…

C’est pas encore fini !

En attendant, Laurent Mathieu vous attend dans le prochain numéro de "Questions à la Une" avec une enquête percutante sur les implants mammaires, une bombe dans le corps ? A voir ce mercredi 16 octobre à 20h20 sur La Une.

Malika Attar vous donne quant à elle rendez-vous la semaine d’après dans "Devoir d’enquête" le mercredi 23 octobre sur La Une pour aborder l’affaire Mawda.