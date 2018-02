Quels souvenirs avez-vous de l'année 1987?

En 1987, c'est la grande époque de l'émission " Strip-tease ", Monsieur Zygo sévit à chaque coin de rue, John McEnroe s'enflamme sur les courts et Tina Turner est de passage en Belgique.

Viktor Lazlo présente l'Eurovision à Bruxelles, le jeans devient l'élément mode incontournable et " L'écran témoin " se penche sur le langage des jeunes.

En sortant du cinéma on danse la " Bamba " ou on essaye le porté de " Dirty Dancing" , tandis que " Crocodile Dundee " et " L'arme fatale " sont les premiers épisodes de séries à succès. Herbert Léonard, France Gall, Léopold Nord et vous, Phil Barney, Francis Lalanne, Guesh Patti et Jean-Jacques Goldman caracolent en tête des hits parades.