Que sont devenues les stars Jennifer Lawrence et Chris Pratt depuis "Passengers" ?

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l'espace vers une nouvelle planète, deux d'entre eux sont accidentellement tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l'idée de passer le reste de leur existence à bord du vaisseau spatial. Alors qu'ils éprouvent peu à peu une indéniable attirance, ils découvrent que le vaisseau court un grave danger. La vie des milliers de passagers endormis est entre leurs mains... PASSENGERS Bande Annonce VF Un film réalisé par Morten Tyldum Acteurs : Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen Date de sortie au cinéma en France : 28 décembre 2016 Genre : Science Fiction, Aventure