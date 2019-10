Que raconte la série documentaire “Apocalypse, la guerre des mondes” ?

“Apocalypse, la guerre des mondes”, c’est LA nouvelle série documentaire qui va vous faire aimer l’Histoire. En 6 épisodes, les réalisateurs Daniel Costelle et Isabelle Clark vous racontent la Guerre Froide dans les moindres détails avec passion… et en couleur s’il vous plaît !

Après l’épisode 1 (“La Grande Rupture”) où la voix modulée de Mathieu Kassovitz vous décrivait l’ambiance générale après-guerre ; l’épisode 2 (“L’escalade de la peur”) où nous avons été propulsés en 1947 et où ça ne rigolait déjà plus très fort ; et l’épisode 3 (“Le monde tremble”) qui se déroulait en 1950 sur fond de guerres de Corée et d’Indochine ; dévorez la deuxième partie de cette série documentaire d’exception avec les 3 épisodes suivants ce dimanche 6 octobre dès 20h55 sur la Une !