Que raconte la série documentaire “Apocalypse, la guerre des mondes” à voir sur la Une ?

“Apocalypse, la guerre des mondes”, c’est LA nouvelle série documentaire qui va vous faire aimer l’Histoire. En 6 épisodes, les réalisateurs Daniel Costelle et Isabelle Clark vous racontent la Guerre Froide dans les moindres détails avec passion… et en couleur s’il vous plaît !

Tout est dans le titre !

Droit au but : que raconte cette nouvelle série documentaire passionnante ?

La série “Apocalypse, la guerre des mondes” commence en été 1945. La guerre est finie, les peuples célèbrent le retour à la paix. Sauf que…

Sauf qu’un rideau de fer va s’abattre entre ceux qui furent autrefois alliés. D’un côté : le bloc de l’Est communiste. De l’autre : le bloc de l’Ouest, dominé par les Américains.

Pendant 50 ans, ces deux blocs vont s’affronter. C’est la Guerre froide, la Guerre des Mondes.

En Indochine, en Corée, au Vietnam… les Grands se font face, par peuples interposés. Et la toute nouvelle arme nucléaire fait peser sur l’humanité la menace d’une nouvelle Apocalypse.

D’où le titre : “Apocalypse, la guerre des mondes”.

Les détails, s’il vous plaît

“Apocalypse, la guerre des mondes” sera diffusée en 2 parties : les 3 premiers épisodes ce dimanche 29 septembre, et les 3 derniers le dimanche suivant (le 6 octobre, donc).

Dans l’épisode 1 (“La Grande Rupture”) la voix modulée de Mathieu Kassovitz pose le contexte. Nous sommes fin 1945 : la guerre est finie, tout le monde est content et fait la fête. Mais dans les coulisses, un affrontement plus long et plus insidieux se prépare…

L’épisode 2 (“L’escalade de la peur”) nous propulse en 1947. Et en 1947, ça ne rigole déjà plus très fort : Truman lance son “plan Marshall” pour éviter que l’Europe ne devienne communiste, Staline fête ses 70 ans, Mao installe tranquillement son système totalitaire, et la Corée part en vrille.

Dans l’épisode 3 : “Le monde tremble” ! En 1950, ça ne rigole plus du tout. La Guerre de Corée vient de commencer et les Américains s’aperçoivent que Mao a placé 300.000 hommes en catimini au Nord du pays. En Indochine, la guerre dure depuis 4 ans déjà et les Français subissent des revers. Truman commence à penser à la bombe atomique…

Voilà donc ce qui vous attend ce 29 septembre sur la Une dès 20h55. Essayez, ça en vaut la peine ! Et en plus…

C’est en couleur !

Incroyable mais vrai : toutes les archives utilisées dans cette série documentaire ont été restaurées et colorisées, juste pour le plaisir des yeux.

Car à l’époque, seuls les Américains filmaient (parfois) en couleurs ! Du coup, pour éviter les séquences du type “2 minutes en couleur/30 seconde en noir et blanc /1 minute en couleur / 3 minutes en noir et blanc/etc.” ; Daniel Costelle et Isabelle Clark ont embauché 15 documentalistes chevronnés qui ont réglé le problème. Merci les gars !

Et ce n’est pas tout…

“Apocalypse : la guerre des mondes” n’est qu’une toute petite partie du travail acharné du couple Costelle/Clark !

Avant ça, il y a eu :

Apocalypse, la Seconde Guerre mondiale (6 épisodes)

Apocalypse, Hitler (2 épisodes)

Apocalypse, la Première Guerre mondiale (5 épisodes)

Apocalypse, Staline (3 épisodes)

Apocalypse, Verdun (1 épisode)

Apocalypse, La Paix Impossible 1918-1926 (2 épisodes)

En fait, la série “Apocalypse” regroupe en tout 25 films répartis en 7 séries qui couvrent la période allant de 1914 à 1991. Et certains d'entre eux ont déjà été diffusés sur la RTBF (pour ceux qui auraient suivis !).

Passionnés d’Histoire, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! PS : Pour les plus mordus d'entre vous, sachez que les 3 premiers épisodes de la série "Apocalypse, la guerre des mondes" seront débattus dans l'émission "Retour aux sources" à 21h sur la Trois le samedi 5 octobre (ou en streaming sur Auvio). Soit la veille de la diffusion des 3 épisodes suivants (le dimanche 6 octobre) ! Un excellente occasion de s'échauffer le cerveau et d'aiguiser son sens critique pour la suite des aventures !