Une finale placée sous le signe de la belgitude

C’est le grand jour pour les 4 duos encore en lice !

Pour cette ultime épreuve, les chefs, Sofie Dumont et Benjamin Laborie, veulent être étonnés par le menu typiquement belge que vont leur concocter les candidats. Ils sont libres de griller ce qu’ils veulent pour l’amuse-bouche, l’entrée, le dessert, alors que le plat sera imposé.

La moindre erreur sera fatale, après chaque service, un duo sera éliminé.

Les duos feront-ils des choix judicieux pour séduire les chefs ? Prendront-ils des risques ou assureront-ils leurs arrières ?

La concurrence est rude, qui des motards Thierry et Pierrick ; du père et sa fille Jacques et Cynthia ; des frères Guillaume et Mathieu ou des outsiders Christophe et Michaël remporteront cette finale et deviendront les Maîtres du feu ?

On le saura au terme de cette épreuve riche en émotion et pleine de rebondissements.

