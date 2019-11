Quand Thibaut Roland cherche à voler la place de Benjamin Maréchal

Quand Thibaut se rend chez des marabouts pour voler la place de Benjamin - Extrait de On n'est pas... Benjamin Maréchal et toute l'équipe de votre magasine conso préféré vous propose une émission spéciale consacrée aux 10 plus grosses arnaques du moment en direct des Studios de Liège...de quoi se délecter en observant les plus grands arroseurs... se faire arroser ! Pour cette émission spéciale, les Pigeons testent, jouent et décortiquent pour nous les grosses arnaques auxquelles les Belges sont le plus fréquemment confrontés. A coup de caméras cachées, d'interviews et de reportages inédits, ils tenteront de faire la lumière sur : 1. Les sociétés pyramidales qui vous promettent la fortune en délestant votre portefeuille. 2. Les fausses ventes de voyage par internet : vous n'avez jamais rien commandé et pourtant vous allez devoir payer... 3. Les arnaques sur le site de revente en ligne : vous pensez vendre un bien ? Vous risquez de le payer cher... 4. Le fait-maison est-il vraiment fait maison ? : quand on vous fait passer de l'industriel pour de l'artisanal... 5. Les dépanneurs express serruriers et autres : des arnaqueurs ? 6. Les garagistes alourdissent-ils volontairement votre facture ? 7. Les marabouts, quand vos croyances peuvent vous ruiner... 8. Les promesses de la pub (première partie) 9. Le vol de données sur le web : en quelques clics nous pouvons tout savoir de vous , ...et vous risquez de le payer cher ! 10. Les promesses de la pub (seconde partie) Pigeon se donne une mission: faire vivre un cauchemar aux plus grands arnaqueurs en les piégeant à leur propre jeu...