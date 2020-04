Quand les gamers vivent leur meilleure vie grâce au confinement (vidéo)

Le jeu vidéo ne s’est jamais aussi bien porté que pendant cette période de confinement. Depuis trois semaines, les plateformes de jeu en ligne battent des records d’audience. Comme tout le monde, les gamers sont confinés chez eux, et pour certains c’est le paradis sur terre.

Dans l’Internet Show, Félix Francotte a sondé plusieurs joueurs de World Of Warcraft, l’un des jeux les plus populaires au monde. Et il va sans dire qu’ils sont unanimes : quoi de mieux que d’être confiné chez soi pour un gamer? Plus besoin d’excuses, ils sont libres, voire obligés, de passer 2 fois plus de temps sur leur console.

Si vous hésitez encore à vous lancer, sachez que même l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de jouer pour éviter l’isolement en soutenant la campagne #PlayApartTogether ("Jouez séparément mais ensemble"), qui utilise le jeu vidéo comme support de messages de prévention pour lutter contre le coronavirus.

Regardez cette séquence en vidéo ci-dessous, et retrouvez le replay de l’émission ici ! L’Internet Show, c’est tous les samedis à 19h30 sur La Deux et Auvio.