Premier avril oblige, avez-vous retrouvés tous les poissons de nos antennes?

Hier, La Deux diffusait le "Poisson d'avril" de Hep Taxi ! Et Cinq ans après avoir fait passer Salvatore Adamo et Michel Drucker pour les deux membres de Daft Punk, l'équipe de Hep Taxi ! a récidivé !

Ils ont mis en scène une histoire un peu cocasse : Adamo a choisi le taxi de Jérôme Colin pour annoncer une grande nouvelle : il met un terme à sa carrière. Il ne fera plus de disques et ne se produira plus sur scène. Jamais. Dans la foulée, Salvatore avoue avoir un projet étonnant sur le feu : il lance en effet un label de rap (It's My Life Recordings) afin de faire découvrir des jeunes talents de chez nous. Les voilà maintenant au studio Synsound de Dan Lacksman où Salvatore est sensé enregistrer un duo avec le jeune rappeur Eddy Ape sur "Les filles du bord de mer".

Ca, c'était l'idée du Poisson d'avril. Mais la réalité a rattrapé la fiction.

Une fois en studio, il était prévu d'enregistrer une minute du duo pour les besoins de l'émission de télévision. Mais convaincus de tenir quelque chose, Salvatore et Eddy se sont revus les jours qui ont suivi pour véritablement enregistrer la chanson. Vingt-quatre heures plus tard, la nouvelle tombe de chez Universal Music : le morceau plaît tellement qu'il sortira commercialement.

Il est aujourd'hui disponible sur toutes les plateformes. Et ce soir, Salvatore et Eddy Ape chantent en direct leur version des "Filles du bord de mer" en live dans The Voice !