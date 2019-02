PPDA et Adeline Dieudonné au programme de Livrés ... à la Foire!

Thierry Bellefroid et ses chroniqueurs Michel Dufranne et Gorian Delpâture répondent présent pour cette 50e édition de la Foire du livre, qui, cette année, se propose de visiter le futur, nos futurs. Une thématique particulièrement d'actualité. Notez par ailleurs que cette année, la Flandre est l'invitée d'honneur de la Foire du Livre 2019. "La littérature flamande est marquée par une foule de talents littéraires qui ont su s’imposer grâce à une écriture moderne et engagée", expliquent les organisateurs. C'est pourquoi l'équipe de Livrés à la Foire vous propose une soirée spéciale autour du Pavillon flamand.

Voici déjà un avant-goût de ce qui vous attend durant ces 5 jours placés sous le signe de la littérature.

Mercredi 13 février, c'est à travers un Facebook Live que l'équipe de Livrés à la Foire inaugurera cette 50e édition. N'hésitez pas à aller suivre la page Facebook de l'émission, pour ne pas manquer ce rendez-vous d'exception.

Du jeudi 14 au dimanche 17 février, retrouvez Thierry Bellefroid et son invité du jour sur La Une en fin de JT. On vous le dit déjà: le succès de littérature belge Adeline Dieudonné sera l'invitée du vendredi 15 pour son roman "La Vraie Vie".

Et tous les jours, du 14 au 17 février, soyez au rendez-vous sur La Trois dès 20h00 pour 26 minutes de bonheur signées Livrés à la Foire. Vous aurez l'occasion d'écouter lors de ces émissions des invités comme: Patrick Poivre d'Arvor pour "La vengeance du loup", Paul Colize et "Un jour comme un autre", François Filleul pour "Poissons volants" (Prix Fintro 2018), Tom Lanoye pour "Décombres flamboyants", Brecht Evens pour "Les rigoles" ou encore Armel Job pour "Une drôle de fille".

Amateurs de romans, ne manquez pas la remise du Prix Première 2019 le jeudi 14 dès 14h sur La Première!