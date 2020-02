"Pourquoi nous détestent-ils nous les Gros ?" enquête sur la grossophobie

"Pourquoi nous détestent-ils ? " est une collection documentaire qui déconstruit les préjugés et analyse les fractures identitaires de la société avec didactisme mais aussi avec humour. Chaque épisode est incarné par une personnalité qui confronte son histoire personnelle à la réalité du rejet, de l’exclusion ou de la discrimination. La comédienne et réalisatrice Charlotte Gaccio raconte avec humour une discrimination ordinaire, celle qui concerne les gros.

Le film raconte une discrimination ordinaire, depuis trop longtemps socialement acceptée, banalisée et tue. Cette discrimination invisible a un nom, elle s'appelle la "grossophobie" et vient seulement de trouver sa place dans le Petit Robert en 2019.

Charlotte Gaccio, est comédienne, chanteuse et mannequin grande taille et la fille de Michèle Bernier. Dans ce documentaire qu'elle incarne, elle nous conduit à la rencontre de sociologues, psychologues, médecins, généticiens et militants, afin de tenter de comprendre l'origine, les causes et les contours de ces stigmatisations. Avec humour, autodérision et pédagogie, cette enquête déconstruit nos clichés et stéréotypes envers les gros et nous questionne tous sur notre propre grossophobie.

"Pourquoi nous détestent-ils nous les Gros ?" A voir le mercredi le mercredi 19 février sur La Une dès 20h15. Rediffusion le samedi 22/02 à 08h55.