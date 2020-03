Pourquoi nous détestent-ils, nous les vieux ?

La Une propose un nouvel épisode de la collection documentaire “Pourquoi nous détestent-ils ? ” consacré aux vieux. Le chanteur Marcel Amont part à la rencontre de plusieurs experts qui envoient valser les stéréotypes sur les seniors et redonnent l’envie de vivre... le plus longtemps possible.

Grabataires, croulants, bêtes, méchants, violents, seuls, dépressifs, malheureux… Nombreux sont les préjugés sur les vieux. Dans une société où le culte de la jeunesse est prédominant, il n’est pas facile de vieillir, et encore moins d’avoir une image positive de la vieillesse. En Europe, l’âge est d’ailleurs la première cause de discrimination. Face à ce constat, le chanteur Marcel Amont, 90 ans, se lance dans une enquête pour comprendre pourquoi les seniors sont si mal considérés.

Pour sa première visite, Amont se rend chez Jacqueline Jencquel dont le témoignage surprenant a fait le tour du web. À 74 ans, cette femme prévoit de mourir d’ici un an pour ne pas "subir" la dégradation physique et mentale liée à l’âge. Après cette rencontre difficile, Amont décide de retrouver du réconfort et de l’espoir auprès de plusieurs experts et interlocuteurs. Il interview notamment le sociologue Bernard Ennuyer, auteur du livre Vivre vieux, mourir vivant, son propre producteur Pierre-Nicolas Clérét qui produit son one-man show Marcel raconte et chante Amont, le chroniqueur radio François Morel, le neuropsychologue belge Stéphane Adam, un sexologue spécialisé dans la sexualité des seniors et les membres de l’association Old’Up. Un documentaire inspirant et positif sur une thématique universelle. On en ressort l’esprit plus léger en se disant que vieillir, ce n’est finalement pas si mal...

A voir absolument le mercredi 18 mars en prime à 20h15 sur La Une. Rediffusion le 21/03 à 8h20.