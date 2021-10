Pourquoi Jean-Paul Rouve ne supporte pas les critiques sur les Tuche

Les Tuche, comédie française culte, n'a pas toujours reçu que des critiques positives ... L'acteur principal du film, Jean-Paul Rouve, a récemment dévoilé ne pas supporter certaines de ces déclarations. Pour voir ou revoir Les Tuche, rendez-vous le lundi 1er novembre à 20h25 sur La Une !

Dans une interview pour Sept à Huit diffusé ce dimanche, l'acteur dunkerquois a en effet fait part de sa tristesse et son agacement quand il lit ou entend parler des Tuche comme de "beaufs" :

Quand on dit que c’est des beaufs par exemple, je ne supporte pas ! Ça m’énerve ! (...) Quand on critique Les Tuche, je le prends mal. Mais je ne le prends pas mal comme pour un film, je le prends mal parce que j’ai l’impression qu’on dit du mal d’amis et je les respecte (…) C’est lié à mon enfance.